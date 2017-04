Unbekannter raubt körperlich behinderten Mann aus

Stadt Trier. Ein Unbekannter hat am 15. April einen körperlich behinderten Mann im Trierer Alleencenter ausgeraubt. Der Täter erbeutete 20 Euro. Dass 33-jährige Opfer war gegen Vormittag auf dem Weg zum Elektronikfachhandel im Alleencenter. Um bestellte Ware an der Information abzuholen, entnahm er kurz vor dem Geschäft einen 20-Euro-Schein aus seiner Geldbörse und hielt ihn in der Hand. Kurz…