SP 11. Januar 2017 Artikel teilen





Projektchor "Joy in Concert" gibt Konzerte

Tawern. Der Projektchor "Joy in Concert" gastiert am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Gervatius und Protasius in Perl und am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr, in der Pfarrkirche Peter und Paul in Tawern (mit anschließendem Umtrunk).