Saar-Pedal: Autofreies Radvergnügen von Konz bis Merzig

Der offizielle Startschuss fällt zeitgleich um 10 Uhr im Maierspark in Konz und im Stadtpark in Merzig. Bis 18 Uhr können die Teilnehmer dann die rund 40 Kilometer lange Strecke nutzen und dabei die Schönheiten des Saartals entdecken. Wer nur in eine Richtung oder abschnittsweise fahren will, kann auf die Bahn umsteigen, die parallel zur Strecke verkehrt. Zwischen Trier und Saarbrücken werden Sonderzüge eingesetzt, die mit zusätzlichen Wagen für Fahrräder ausgestattet sind. Der Transport der Räder ist in diesen Zügen kostenlos.

Radvergnügen und buntes Programm

Das Besondere an Saar-Pedal ist die Kombination aus ungestörtem Radvergnügen in wunderschöner Landschaft und einem abwechslungsreichen Programm, das in den Aktionszonen entlang der Strecke geboten wird. In den Orten Konz, Filzen, Kanzem, Wiltingen, Schoden, Ockfen, Saarburg, Serrig, Staustufe Serrig, Saarhölzbach, Mettlach und Merzig stellen die Städte und Ortsgemeinden, Vereine und Gruppen sowie die Winzer und Gastronomen auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot auf die Beine. Angefangen bei traditionellen regionalen Leckereien wie Spießbraten, Forellen, Schwenkbraten, Erbsensuppe oder Grilllyoner, über Kuchenbuffets und Waffeln, bis hin zu Bier-, Wein-, Viez und Cocktailständen - gastronomisch bleiben bei Saar-Pedal keine Wünsche offen.



Auch das bunte Rahmenprogramm mit Konzerten der Musikvereine, Live-Musik, DJs und Tanzdarbietungen gibt genügend Anlass, um unterwegs anzuhalten. In Saarburg findet um 16 Uhr eine Fahrradsegnung statt, zudem ist das DRK im Rahmen seines 130-jährigen Jubiläums mit einer Leistungsshow "zwischen den Saarbrücken" präsent. Ein besonderes Angebot gibt es auch an der Staustufe Serrig mit Besucherführungen im Wasserkraftwerk.

Kinderprogramm

Im Rahmen des Jubiläums richten die Veranstalter besonderes Augenmerk auf die junge Zielgruppe. So gibt es in vielen Aktionszonen ein extra Kinderprogramm mit Spiel, Spaß und Action wie z.B. Fußball Court, Fußball-Hüpfburg und Torwandschießen in Konz, Rollenbahn in Wiltingen, Entenangeln mit Strömungskanal in Ockfen, Tigerenten-Rodeo in Saarburg, Bungeetrampolin in Serrig. ADAC-Jugend-Fahrradturnier und Kinderbelustigung in Mettlach oder Luftballons modellieren in Merzig.

Akitonszonen besuchen und Preise gewinnen

Des Weiteren gibt es in diesem Jahr ein Gewinnspiel mit Stempelaktion in den Aktionszonen. Wer mindestens acht von den insgesamt zwölf Saar-Pedal-Stationen besucht und abgestempelt hat, kann am Gewinnspiel teilnehmen.

1. Preis: 2 Eintrittskarten für ein Fußball Bundesliga Heimspiel "Borussia Mönchengladbach"

2. Preis: 2 VIP Eintrittskarten für ein Heimspiel der Gladiators Trier

3. Preis: 2 Tickets "Saar-Riesling-Sommer"

4. Preis: 2 Tickets für die Oper "Die Entführung aus dem Serail" im Merziger Zeltpalast

5. Preis: 2 Tickets für die Veranstaltung mit Sebastian Krumbiegel im Cloef-Atrium in Orscholz

Hilfe entlang der Strecke

Zum umfangreichen Serviceangebot gehört auch eine Pannenhilfe. Falls das Rad schlapp machen sollte, ist an verschiedenen Stationen entlang der Strecke für Hilfe gesorgt. Für die Sicherung der Strecke arbeiten die Polizei und das DRK zusammen. Eingerichtet werden mehrere Unfallhilfestationen, die den ganzen Tag über besetzt sind.

Saar-Pedal "Warm-up Partys"

Saar-Pedal Fans dürfen sich in diesem Jahr besonders freuen. Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums finden am Samstag, 19. Mai, ab 18 Uhr "Saar-Pedal-Warm-up-Partys" in drei Aktionszonen statt. In Konz im Maierspark spielt im Rahmen des Winzerfestes die Band "Männer" mit Deutsch-Rock und Pop. In Schoden am Sportplatz sorgt die Band "fourfun", unplugged and more, für Stimmung. Die Coverband "Bruise Brassers" ist am Marktplatz in Mettlach zu Gast.

Info

Der Saar-Pedal-Flyer beinhaltet das ausführliche Programm, den Bahnfahrplan sowie die Teilnahmekarte für die Gewinnspielaktion und liegt in den Tourist-Informationen in Konz (06501/6018040), Saarburg (06581/995980), Mettlach (06865/91151009) und Merzig (06861/85221) aus oder kann dort angefordert werden. Außerdem steht er als Download hier zur Verfügung.

Hintergrund

Veranstalter von Saar-Pedal sind die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg auf rheinland-pfälzischer Seite sowie aus dem Saarland die Gemeinde Mettlach und die Stadt Merzig. Die Koordination der gesamten Veranstaltung liegt in den Händen der Saar-Obermosel-Touristik.

