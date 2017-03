Spektakulärer Verkehrsunfall auf der B419 bei Wellen

Ein Autofahrer wollte die Vorfahrtsstraße in Richtung Wellen verlassen, nachdem er aus Luxemburg kam. Der zweite PKW kam aus Richtung Konz und wollte die B419 in Richtung Mitfahrerparkplätze verlassen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, das Fahrzeug in Richtung Mitfahrerparkplatz wurde bei der Kollision so unglücklich getroffen, dass es sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Die beiden Fahrer hatten nach Angaben von Augenzeugen Glück im Unglück. Sie wurden jeweils leicht verletzt, ein Fahrer wurde in ein Trierer Krankenhaus gerbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Wellen, ein RTW mit Notarzt, die Straßenmeisterei Saarburg sowie die Polizei Saarburg. Insgesamt waren circa 20 Einsatzkräfte vor Ort.