Auto landet im Graben - Kind wird verletzt

Nach Angaben der Polizei war eine Mutter mit ihrem Kind auf der Landstraße von Trier kommend in Richtung Hermeskeil unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, durch den Graben fuhr und sich drehte. Bei dem Unfall wurde das Kind leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Mutter wurde vorsorglich mitgenommen. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Hermeskeil, das DRK aus Schweich und Hermeskeil mit Notarzt.

Fotos: Agentur Siko