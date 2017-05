Sieger des Elf-Meter-Schießens stehen fest

Von den insgesamt 16 teilnehmenden Mannschaften konnten diese sich auch im 4. Durchgang in einem spannenden Fight gegen den letzten Finalisten behaupten und den Wettbewerb souverän gewinnen. Der Wochenspiegel-Wanderpokal ging so an eine der drei teilnehmenden Jugendmannschaften. Die Siegprämie, eine Kiste Bier, gaben die sportlichen Jungs an die besiegte Mannschaft weiter.