3,5 Millionen Euro für die Saarburg-Terrassen

Ziel des Projekts "Saarburg-Terrassen" ist es, das Herzstück der Konversionsliegenschaften in der Stadt zukunftsweisend, innovativ und bundesweit wahrnehmbar weiterzuentwickeln. Hierzu soll die ehemalige Kaserne als integrativer Bestandteil der Saarburger Stadtentwicklung zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben umgebaut werden. "Mit der Entscheidung der Expertenjury werden die innovativen und mutigen Planungen und Ideen der Stadt Saarburg belohnt", so Bernhard Kaster. Mit dem Abzug der französischen Streitkräfte im Herbst 2010 sind in Saarburg militärische Liegenschaften von einem Achtel der Siedlungsfläche in der Stadt brachgefallen. Seitdem sind bereits einige Projekte umgesetzt worden. Diese positive Entwicklung soll nun mithilfe des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" fortgesetzt werden.

Vorschlag angenommen

Eine unabhängige Expertenjury hat den Vorschlag von Bernhard Kaster angenommen und die "Saarburg-Terrassen" dem Bund als förderempfehlenswert vorgeschlagen. Kaster hatte sich in mehreren Gesprächen für eine Berücksichtigung des Antrags der Stadt Saarburg eingesetzt. Im Rahmen des Projekts sollen auch die "Gärten von Saarburg" entwickelt werden, ein dauerhaftes Ausstellungsgelände für Bürger und Touristen. "Saarburg ist auf vielfältige Art und Weise ein Touristenmagnet. Mit den Mitteln des Bundes fördern wir aber nicht nur die Attraktivität der Stadt für Gäste, sondern insbesondere auch für die Bürger der Stadt. Ich freue mich unheimlich, dass der Bund sich in einem solch hohen Maße an dem Projekt beteiligt", erklärte Bernhard Kaster. Das Konzept der Stadt Saarburg wurde insbesondere als Projekt im ländlichen Raum in die Expertenjury eingebracht. Der Eingang des Förderbescheids wird – nach der Klärung letzter Details und der Zustimmung der Bundesministerin – im Juni 2017 erwartet.

Hintergrund

Projekte des Städtebaus sind national und international wahrnehmbare Projekte mit Impulsen für die jeweilige Gemeinde oder Stadt, die Region und die Stadtentwicklungspolitik in Deutschland insgesamt. Sie zeichnen sich durch einen besonderen Qualitätsanspruch aus, verfolgen die baupolitischen Ziele des Bundes und weisen Innovationspotenzial auf. Förderfähig sind investive, investitionsvorbereitende konzeptionelle Maßnahmen.