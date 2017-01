72-jährige Frau vermisst - Große Suchaktion

Silvesternacht: Viel zu tun für die Feuerwehr

Stadt Trier. Viel zu tun für die Einheiten der Berufsfeuerwehr Trier in der Silvester- und Neujahrsnacht in Trier. Die Ruhe war zunächst um 23.11 Uhr vorbei. Am Weidengraben brannte ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr brachte den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle und löschte das Feuer. Doch zunächst musste die Berufsfeuerwehr der Wache eins und zwei, sowie der Löschzug Irsch „Auf den Trimmelterhof“ ausrücken zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand. Vorsorglich wurden auch zwei Rettungswagen und der Notarzt mitgeschickt, da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelte. Bei Ankunft konnte im Treppenhaus ein brennender Adventskranz vorgefunden werden, der eine sehr starke Rauchentwicklung im Treppenhaus auslöste. Das Feuer wurde schnell gelöscht, das Gebäude belüftet. Verletzt wurde niemand. Um 0.12 Uhr kam der nächste Alarm für die Hauptwache und die Nebenwache in Ehrang. In der Walramsneustraße kam es auf einem Flachdach zu einem kleinen Schwelbrand. Vermutlich wurde dieser durch eine Rakete ausgelöst. Auch hier war kein größerer Einsatz nötig, der Brand gelöscht. Sachschaden entstand keiner. Um 2.37 Uhr mussten Teileinheiten der Wache I und II in die Römerstraße nach Trier - Pallien ausrücken. Eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude wurde gemeldet. Vor Ort brannten Reste von Feuerwerkskörper im Vorgarten. Ein größeres Eingreifen war auch hier nicht nötig. Am Ende der Nacht war die Berufsfeuerwehr zu vier Einsätzen ausgerückt , bei dem keine größeren Schäden entstanden und niemand verletzt wurde. Foto: Agentur Siko