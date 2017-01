75-Jährige von Auto angefahren

Saarburg. Zu einem Unfall ist es am 18. Januar gegen 8.10 Uhr in der Staße "Im Hagen" gekommen. Dabei wurde eine 75- jährige Fußgängerin verletzt.Ein 56–jähriger Autofahrer war in der Straße "Im Hagen" in Richtung Ayl untrwegs, als die Frau plötzlich die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Hierbei kam es zum leichten Zusammenstoß zwischen der Frau und dem Auto. Die Fußgängerin zog sich…

