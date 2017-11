Christkindlmarkt mit neuer Mannschaft

Am 2. und 3. Adventswochenende verwandelt sich der Bereich um den Buttermarkt und den Wasserfall wieder in ein schmuckes und heimeliges Weihnachtsdorf für kleine und große Besucher. Trotz schwierigen Bedingungen – nach dem Brand mussten zehn neue Hütten angeschafft werden – ist es den Verantwortlichen gelungen, 16 Standbetreiber zu engagieren und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. "Ohne die zahlreichen Unterstützer aus den Saarburger Vereinen und die finanzielle Unterstützung lokaler Unternehmen wäre dies nicht möglich gewesen", bedankte sich Bürgermeister Jürgen Dixius.

Kunsthandwerk und weihnachtliche Musik

Ein großes Angebot traditioneller Weihnachtswaren, Kunsthandwerk, Schmuck, Keramik und weiteren individuellen Geschenken erwartet die Besucher. Ein Duft von Glühwein und Reibekuchen wird zum Verweilen einladen. Ebenso ein weihnachtliches Musikprogramm mit Star-Tenor Thomas Kiessling, Egon Altenhofen und den Musikvereine aus Saarburg und Beurig. Auch der Nikolaus wird dem Christkindlmarkt am 9. Dezember einen Besuch abstatten.

"Sozialer Weihnachtsbaum" und Christstollen

Mit der Spendenaktion "Sozialer Weihnachtsbaum" soll an den christlichen Aspekt des Weihnachtsfestes erinnert werden. Besucher des Christkindlmarktes können für 2 Euro eine Kugel erwerben und den sozialen Weihnachtsbaum damit schmücken. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Projekten zu Gute, die Grundschüler aus der Verbandsgemeinde Saarbug im Unterricht erarbeitet haben. Wie bereits in den vergangenen Jahren bietet der Saarburger Gewerbeverband am 10. Dezember einen zehn Meter langen Christstollen zum Verkauf an. Am 15. Dezember folgt das Weihnachtsshopping mit geöffneten Geschäften bis 22 Uhr.

Geöffnet hat der Christkindlmarkt freitags von 15 bis 22 Uhr sowie Samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr.

JM