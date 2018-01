Heiße Asche löst Feuer in Holzvorschlag aus

Wincheringen. Ein Holzvorschlag ist am 15. Januar gegen 16 Uhr in Wincheringen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Hauseigentümerin hatte heiße Asche aus einem Ofen in einem Plastikeimer in dem Holzverschlag abgestellt. Hierdurch kam es zu einem Brand. Durch das Feuer wurden Fenster des Wohnhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte sich…

