Merziger und Saarburger Polizei nehmen Einbrecher fest

Unbekannte waren am 3. März in ein Sonnenstudio in Perl eingebrochen. Unmittelbar nach der Tat konnte in der Nähe ein Verdächtiger festgenommen werden. Ein zweiter Tatverdächtiger flüchtete zunächst. Aufgrund der bereits in den Ermittlungen erfolgten Zusammenarbeit war die Polizei Saarburg von Beginn an der Fahndung beteiligt. Kurz darauf trafen die Beamten einen jungen Mann im Bereich des Bahnhofes Konz an. Nach kurzer spektakulärer Flucht konnten Beamte der Polizeiwache in Konz ihn gemeinsam mit aufmerksamen Zeugen festnehmen.

Verdächtige in Untersuchungshaft

Das Amtsgericht Saarbrücken ordnete Untersuchungshaft für beide Männer an. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei deutsche Männer aus der Saar-Mosel Region. Beide sind derzeit ohne festen Wohnsitz und ohne Arbeit. Beide Männer stehen schon länger im Fokus der Polizei. Sie stehen im Verdacht in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Einbrüchen unter anderem in Arztpraxen, Gaststätten und Fitnessstudios verübt zu haben. Die Taten erstrecken sich vermehrt auf den Bereich Saarburg und auch das benachbarte Saarland.

Dritter Verdächtiger ermittelt

Im Rahmen des unmittelbaren Austausches zwischen der Polizei in Merzig und hiesigen Kriminalbeamten der Polizeiinspektion (PI) Saarburg konnte ein weiterer Verdächtiger in Saarburg ermittelt werden. Bei dem 29 -Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dabei wurde unter anderem Diebesgut vorgefunden und zum Teil Verpackungen hochpreisiger Waren. Diese wurden auf falsche Personalien, die zuvor aus gestohlenen Geldbörsen erlangt wurden, bei Versandunternehmen bestellt und nicht bezahlt.

Ermittlungsgruppe gegründet

Zur Aufklärung der Hintergründe wurde bei der PI Saarburg eine Ermittlungsgruppe unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Werner Krewer eingerichtet. Dieser erläutert: "Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Zusammenhang der Beteiligungen bei der Einbruchserie werden die Kriminaldienste in Saarburg und Merzig noch einige Zeit beschäftigen." Harald Lahr, stellvertretender Leiter der PI Saarburg, führt abschließend aus. "Die Zusammenarbeit der Polizei über die Landesgrenzen hinweg, funktionierte einmal mehr hervorragend!"