„Nie zu alt dafür“

Bitburg. Wilhelm Sander betreibt seit zwei Jahren eins der drei Bitburger Tattoo-Studios. Am Beda-Markt-Wochenende, 18. und 19. März, tätowiert der 26-jährige ehemalige Zahntechniker live an seinem Stand bei der Gesundheitsmesse in der Stadthalle.