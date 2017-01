Neujahrskonzert und Verleihung der Denkmalplaketten

Das Ensemble unter der Leitung von Christian Botzet präsentiert an diesem Abend einen feiernden und unterhaltsamen Bogen quer durch die Genres "Swing-, Pop-, Musical- und Filmmusik" und verbindet damit unterschiedlichste Musikgenres gleichberechtigt miteinander. So erklingen weltbekannte Big Band-Standards der Swing-Ära, Evergreens, Musicalerfolge. Filmsoundtracks und natürlich bekannte Lovesongs und Popklassiker der Musikgeschichte. Damit gehört die Big Band "Art of Music" sicherlich zu den ganz kreativen und erfolgreichen Musikensembles der Großregion. Musikalische Größen wie Sängerin Shirley Winter, Sänger und Gitarrist Werner Hertz, Sänger und Songwriter Daniel Bukowski sowie Katharina Scherer, Christian Schmitt und Trompeter Markus Stoll stehen im Mittelpunkt des rauschenden Neujahrskonzertes.

Es moderiert Hannah Böhme. Im Rahmen des Konzertes findet auch die Verleihung der Denkmalplakette des Kreises statt. Drei Preisträger erhalten für die vorbildliche Restaurierung von Bau- und Kulturdenkmälern die begehrte Auszeichnung des Landkreises Trier-Saarburg.

Nach der kurzen Preisübergabe und der Neujahrsansprache des Landrates wird die Big Band "Art of Music" das Neujahrskonzert musikalisch beschließen. Im Anschluss an das Konzert lädt Landrat Günther Schartz alle Gäste zu einem kleinen Umtrunk ein. Der Eintritt in die Neujahrsveranstaltung ist wie immer frei.