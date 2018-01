Riskantes Überholmanöver auf L 134: 21-Jährige verletzt

Ein unbekannter Fahrer einer grau-dunklen Limousine (möglicherweise ein VW Passat mit dem Kennzeichen SAB-EP oder TR-EP) überholte auf der L 134 aus Bilzingen kommend in Richtung Merzkirchen trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug. Ein aus Richtung Merzkirchen kommender 35-jähriger Audifahrer musste eine Gefahrbremsung einleiten, um nicht mit dem Überholer frontal zusammenzustoßen. In Folge der Gefahrbremsung fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Golf auf den Audi auf und verletzte sich leicht. Sowohl an dem Audi als auch am Golf entstand hoher Sachschaden. Der Golf musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zeugen gesucht

Der Überholer flüchtete nach dem Unfall in Richtung Merzkirchen, ohne seine Personalien mitzuteilen. Zeugen, insbesondere die Person, die in ihrem Fahrzeug überholt wurde, werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen, Telefon 06581/91550.