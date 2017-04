12. Internationales ADAC-Campingreffen in Saarburg

Schon wieder brennt ein Gartenhaus in Trier

Stadt Trier. Schon wieder ist in Trier ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen: Diesmal am 20. April gegen 19.47 Uhr in der Gutenbergstraße.Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand das Gartenhaus bereits voll in Brand. Mit mehreren Rohren wurde das Feuer gelöscht. Nach kurzer Zeit war das Feuer zwar unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings noch einige Zeit. An der…