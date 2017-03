Auto gerät unter LKW: Fahrer schwer verletzt

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Oberweis. Am Donnerstag, 16. März, wurde der Polizeiinspektion in Bitburg um 11.17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 50 bei Oberweis gemeldet. Eine 74-jährige Seniorin aus dem Altkreis Bitburg wollte von der K 65 aus Mülbach kommend auf die B 50 einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg, der auf der B 50 in Richtung Vianden unterwegs war.