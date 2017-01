Ehrungen und Lob beim Neujahrsempfang des Schweicher DRK

„Die Hilfe am Nächsten ist leider keine Selbstverständlichkeit und gerade in Zeiten, in denen Helferinnen und Helfer für ihr Engagement als Gutmenschen beschimpft werden, rücken die Grundsätze der Rotkreuzbewegung wieder mehr in den Mittelpunkt.“, so Marmann. „Mitglied im Roten Kreuz zu sein ist mehr als nur engagiert zu helfen. Es ist eine Verantwortung für Menschrechte und die Hilfe am Nächsten aktiv einzutreten und diese zu verteidigen. Wir alle sind ‚Botschafter für die Menschlichkeit!‘“, rief er den Anwesenden zu.

Auch die Generalsekretärin der SPD Dr. Katarina Barley stellte die Bedeutung des Engagements der DRK’ler in den Mittelpunkt ihrer Grußworte. Sie freute sich, dass sich so viele Menschen in den Dienst der guten Sache stellen und erinnerte daran, dass mindestens 85% der deutschen Gesellschaft keine andere Form der Demokratie möchten und sich für Freiheit und Toleranz aussprechen. Landrat Günther Schartz betonte, dass es ermutigend sei zu wissen, dass man sich auf das breite ehrenamtliche Engagement im DRK verlassen kann und dass die Kultur des Ehrenamtes in Deutschland ein wichtiger Pfeiler ist, um auch die Politik immer wieder „zu erden“ und den Blick auf die wirklichen wichtigen Werte zu lenken. Der Präsident des DRK Kreisverbandes Trier-Saarburg Wolfgang Reiland stellte fest, „Das DRK in Schweich ist hervorragend aufgestellt und leistet im Kreisverband eine vorbildliche Arbeit!“.

Für ihr herausragendes Engagement wurden die beiden ehemaligen Vorsitzenden des DRK Ortsvereins Karl-Heinz Schmitt und Berthold Biwer zu Ehrenmitgliedern ernannt. In der Laudatio betonte Marmann, dass beide auch in schwierigen Phasen die Geschicke des Vereins ruhig und sicher gelenkt haben und ihre Erfolge auch heute noch nachhaltig zum Erfolg des DRK Schweich beitragen.

Anschließend wurden einige Mitglieder für ihr langjähriges Engagement im Verein vom Präsidenten und dem Kreisgeschäftsführer geehrt. Darunter das Ehrenmitglied des Vereins Martin Prümm für 60 Jahre.