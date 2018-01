Ein "Danke" für grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Schweich. Beim Neujahrsempfang der Pfarrei St. Martin in Schweich durften sich die Ordensschwestern der Franziskannerinnen vom heiligen Josef über eine Dankesurkunde aus dem fernen Brasilien freuen- dem Sitz der Generalleitung der Ordensgemeinschaft. Die enge Zusammenarbeit ist vor allem durch den internationalen Auftrag der Gemeinschaft, Menschen in Krankheit, Armut und Not in christlicher Verantwortung zu unterstützen, geprägt. In Brasilien arbeitet der Orden bereits seit 1926 in der Krankenpflege, in Leprastationen, Krankenhäusern und Ambulanzstationen, um bedürftige Menschen medizinisch zu unterstützen sowie Suchtkranke, HIV-Infizierte oder Straßenkinder zu betreuen. In eigenen Kindertagesstätten und Schulen werden Kinder bis zum Abitur unterrichtet und Erwachsenen Alphabetisierungskurse angeboten. Die Gemeinschaft mit Mutterhaus in Schweich wurde 1867 von der in Luxemburg geborenen Alphonsa Kuborn gegründet. Weitere Information zur Arbeit der Ordensgemeinschaft unter www.franziskanerinnen-vom-hl-josef.de. NRBeim Neujahrsempfang der Pfarrei St. Martin in Schweich durften sich die Ordensschwestern der Franziskannerinnen vom heiligen Josef über eine Dankesurkunde aus dem fernen Brasilien freuen- dem Sitz der Generalleitung der Ordensgemeinschaft. Die enge…

