Unbekannte überfallen Bordel und bedrohen Frau

Stadt Trier. Unbekannte sind am 3. November gegen 7 Uhr in ein Bordell in der Karl-Benz-Straße in Trier eingebrochen. Sie bedrohten eine Frau und flüchteten anschließend mit einem Tresor. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.