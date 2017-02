Feuerwehreinsatz wegen defekter Waschmaschine

Kenn. Eine Waschmaschine hat am Freitagmorgen in Kenn gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus, verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Schweicher Polizei hatten Bewohner gegen 6.35 Uhr in einem Haus in der Ringgrabenstraße den Alarm ihres Rauchmelders gehört und die Feuerwehr verständigt. Die rückte mit den Löschzügen aus Kenn, Longuich und Schweich an und konnte…