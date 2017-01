Gewerbeverband startet mit Power ins Jahr 2017

In der Begrüßungsrede des 1. Vorsitzenden, Michael Heinz, verwies dieser auf die vier verkaufsoffenen Sonntage in Schweich und auf das Familienspielfest, das alle zwei Jahre stattfindet. Zu seinem „Lieblingsthema Ortsbild“, sagte Michael Heinz, dass noch mehr Grün in die Innenstadt kommen soll. Neben Blumen für die Innenstadt wurde der Kreisel am Brückenkopf in diesem Jahr erstmals festlich geschmückt und beleuchtet. Die beiden anderen Kreisel sollen folgen



Bau der Moselbrücke als Hauptthema für 2017

Stadtbürgermeister Lars Rieger berichtete voller Stolz, dass die Dauerbaustelle in der Oberstiftstrasse drei Monate früher fertiggestellt wurde als geplant. Darüber seien die Anwohner und Anliegerbetriebe besonders glücklich. Als „großes Thema 2017“ bezeichnete Rieger den Bau der neuen Moselbrücke, wozu er demnächst einen Termin in Mainz habe, denn das sei ein Haupthema in diesem Jahr für Schweich und Longuich. Er berichtete auch, dass der Aldi in Schweich komplett abgerissen und nach modernsten Maßstäben neu errichtet wird. Abschließend wünschte Lars Rieger den Betrieben ein erfolgreiches und umsatzreiches Jahr.

Wie fit sind die Gäste des Neujahrsempfanges?

Der Neujahrsempfang findet immer bei einem anderen Mitglied des Gewerbeverbandes statt. Gastgeber in diesem Jahr war Marco Hill. Ganz im Sinne seines Fitnesscenters Vital hatte er Fitness-Quiz für die Gäste vorbereitet. Als Kandidaten fungierten Thomas Kiessling, Lars Rieger, Fabienne Reis und Stadtprinzessin Marika I. Marco Hill stellt Fragen rund um Körper und Fitness, die von den Kandidaten ( aus 4 Antwortmöglichkeiten ) zu beantworten waren. Besonders die Prinzessin war sehr schlagfertig und um keine Antwort verlegen.

Große Tombola als krönender Höhepunkt

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die große Tombola. Dafür verkauften die Mitglieder des Vorstands Lose zugunsten des Vereins Nestwärme in Trier. Schirmherrn Thomas Kiesling bedankte sich bei den Schweicher Gewerbetreibenden für die große Wertschätzung, die diese dem Verein Nestwärme entgegenbrachten. Rund 1.300 Euro kamen durch den direkten Losverkauf zusammen. Diese Summe rundeten Günter Späder, Marco Hill und Thomas Kiessling auf 1.500 Euro auf.

Dann war es endlich so weit: Die fünf Hauptgewinner des Weihnachtsgewinnspiel standen fest. Sie wurden eigens zur Gewinnübergabe zum Neujahrsempfang eingeladen, wissen allerdings nicht, welchen Hauptpreis sie nun mit nach Hause nehmen dürfen. Gegen 22.30

Uhr wurde das Geheimnis gelüftet und die Gewinner standen fest.



Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels:



1. Preis an Gerti Kirsten aus Detzem, Donau-Flusskreuzfahrt (2.600 Euro), mit Unterstützung von City-Reisebüro Jägen. 2. Preis an Gertrud Lex aus Mehring, Armbanduhr (1.500 Euro), mit Unterstützung von Juwelier Neumann. 3. Preis an Helga Neubauer aus Mehring-Lörsch, Gartengarnitur (1.000 Euro), mit Unterstützung von Holz-Team Reuther. 4. Preis an Brigitte Stabel aus Schweich, Schmuckgutschein (500 Euro), mit Unterstützung von Schmuck & Uhren Fuchs. 5. Preis an Sonja Schmitz aus Schweich, Gutschein (500 Euro), gestiftet von Firma Flach. Tombola-Preis zugunsten »Nestwärme«, ein Gutscheinpaket der Schweicher Gastronomie. Den Erlös aus Tombola und »Erbsenrätsel«, vom Verband noch aufgerundet auf 1.500 Euro, nahm Thomas Kiessling entgegen. Ein Dankeschön in Höhe von je 200 Euro für das Schmücken von öffentlichen Weihnachtsbäumen überreichte der Gewerbeverband an das Kinderland, den Kindergarten St. Martin, den Angela-Merici-Kindergarten, den Lebenshilfe-Kindergarten, die Levana-Schule sowie an die Feuerwehren Schweich und Issel.



Kulinarischer Hochgenuss und gute Vorsätze für 2017



Anschließend folgte kulinarische Highlight des Abends: ein Kalt-Warmes Fitness-Buffet aus dem Hause Herres, Schweich.

Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig, dass der Gewerbeverband Schweich mit Power ins neue Jahr gestartet ist und jeder einzelne sich Gedanken über seine persönliche Power und Fitness 2017 machen wird.

MD/FIS