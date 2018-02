Medizinischer Notfall: Polizei bremst Audi auf A1 aus

Der Audi war einem Streifenwagen im Baustellenbereich der A1 bei Mehring in Fahrtrichtung Koblenz aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zwei Mal fuhr der Audi mit 130 km/h auf vorausfahrende Fahrzeuge auf und wich erst im letzten Moment aus. Beim Überholen bemerkten die Beamten, dass der ältere Fahrer starr und teilnahmslos am Steuer saß. Da er auf Anhaltezeichen nicht reagierte, wurde der gesamte Verkehr zum Stillstand gebracht. Als die Polizei ausstieg, entfernt sich das Fahrzeug wieder mit hoher Geschwindigkeit. Auf der Fellerbachtalbrücke bremsten die Polizisten das Fahrzeug aus, da ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte. Zu einer Kollision mit dem Streifenwagen kam es aufgrund der Notbremsassistenten des Audi nicht. Der Fahrer wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug konnten frische Unfallschäden vorne rechts an der Frontschürze und hinten rechts am Heck festgestellt werden. Erste Ermittlungen ergaben eine Kollision mit einer Leitplanke auf der A1 in Höhe Eppelborn. Das Fahrzeug verursachte zudem einen Unfall an einem Seniorenhaus in Ormesheim.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Hinweise, wem das Fahrzeug im Saarland oder in Rheinland-Pfalz aufgefallen ist. Insbesondere bittet die Polizei Zeugen der Kollision mit der Leitplanke in Eppelborn und Zeugen oder Gefährdete auf der A1 im Baustellenbereich von Mehring, sich zu melden.