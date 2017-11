RWE spendiert Spielgeräte für den Schulhof

Die Serie hält! – Eintracht gewinnt auch in Dudenhofen

Stadt Trier. Am Samstagnachmittag hat Eintracht Trier sein Gastspiel beim FV Dudenhofen mit 1:0 gewonnen. In einer Partie, in der beide Mannschaften gute Möglichkeiten ausließen, erzielte Angreifer Alexander Biedermann das Tor des Tages. Durch den inzwischen fünften Sieg in Serie, bei dem mit Keeper Johannes München und A-Jugend-Spieler Lukas Servatius gleich zwei Akteure des SVE ihr Oberliga-Debüt gaben, rücken die Blau-Schwarz-Weißen vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor.