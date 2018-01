Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf der B 53

Ein 19-Jähriger war mit seinem Fahrzeug auf der K 39 in Richtung B 53 unterwegs. An der Einmündung zur B 53 wollte er nach links in Richtung Schweich abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Autofahrers, der auf der B 53 aus Schweich kommend in Richtung Trier unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort mit dem Fahrzeug eines 69-Jährigen frontal zusammenstieß. Der 19-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, er musste von der Feuerwehr Schweich aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 51-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, der 69-Jährige und seine 66-jährige Ehefrau wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in Trierer Krankenhäuser gebracht.

Alle Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 53 voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schweich, drei Rettungswagen, der Notarzt sowie die Polizei Schweich