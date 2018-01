Volles Haus beim Jubiliäumsfest der Stadthusaren Schweich

Danach wirbelte die 7-jährige Maya Niesel (HCG Hetzerath) als Tanzmariechen über die Bühne. Weiter ging es mit der Kindergarde Stadthusaren, die mit ihrem schwungvollen Gardetanz das Publikum begeisterten. Solomariechen Mia Burg, Tanzmariechen der Stadthusaren Schweich, zeigte anschließend ihr tänzerisches Können. Um die zwar bereits recht gute Frauenquote in Verein noch weiter auszubauen, bat der Sitzungspräsident Rainer Möbius nun zwei weitere Damen zur Bühne: Andrea Follmann und Dr. Katarina Barley. Diese wurden zu Ehrenratsfrauen der Gesellschaft ernannt. Es folgten der Schautanz des KC Konz und die Gardeshow der Aktivengarde und des Husarenregimentes Schweich.

Eine besondere Ehrung erhielt Joachim Wagner. Als Gründungsmitglied und ehemaliger Sitzungspräsident der Stadthusaren wurde er zum "Ehrenritter" ernannt. Werner Bodschard hielt die Laudatio auf den neuen Ehrenritter. Und was passiert wenn zwei Musiker zusammen auf der Bühne stehen? Sie musizieren! Mit Singspielen, die an alte Zeiten erinnerten. "Hab´ne Tante in Marokko" und "Wir sind die Musikanten und kommen aus dem Moselland" brachten die beiden Schwung und körperliche Bewegung ins Publikum und ernteten dafür tosenden Applaus.

Elegant und sportlich präsentierte die Garde der KG Onner Ons 1865 Trier ihren diesjährigen Gardetanz. Eher ruhig wurde es danach mit der Gruppe Ladykracher. Sie verwandelten sehr humorvoll die Bühne in ein Pflegeheim der besonderen Art. Der temperamentvolle Solotanz von Alina Kiefer (Stadthusaren Schweich) brachte wieder Bewegung auf die Bühne. Bevor Pierre Klein vom RKK verdiente Mitglieder mit Verdienstorden auszeichnete. "The Uncoachables" , das Männerballett des KV Kordel entführten das Publikum in entfernte Galaxien. Lautstark wurde "Zugabe" gefordert.

Die letze Ehrung des Abends übernahm Wolfgang Zingen und übergab die Urkunde des Landesverbandes RML im BDK zum 33-jährigen Jubiläum. Die Dreamdancer und "Et Quant Orchester" sorgten dann noch einmal für richtig Stimmung, ehe sich der Abend dem Ende neigte.

MV, Fotos: Valentin