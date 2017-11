Warnbake schlägt in Zelt ein und verletzt zwei Arbeiter

Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich war ein bisher unbekannter LKW auf der A 1 vom Moseltaldreieck kommend in Richtung Wittlich unterwegs. Kurz hinter der Schweicher Hangbrücke ist derzeit eine Baustelle eingerichtet. Drei Arbeiter waren hier mit Schweißarbeiten am Brückenlager beschäftigt. Wegen der Wetterlage war in der Baustelle auch ein Zelt aufgestellt. Der Fahrer des LKW überfuhr in Höhe dieser Handwerker eine Warnbake mit schwerem Bakenfuß. Dieser wurde nach rechts in das Zelt geschleudert und verletzte zwei Männer schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Da sich die Unfallstelle im Baustellenbereich befand, kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war das DRK aus Wittlich sowie das DRK aus Ehrang mit Notarzt.

Zeugen gesucht

Von dem LKW-Gespann ist bisher nur bekannt ist, dass der Anhänger eine blaue Plane mit rot- oder orangefarbener Aufschrift hatte. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Autobahnpolizei melden unter Telefon 06502/ 916518.

Fotos: Agentur Siko