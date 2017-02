Xena Britzius hält den Weltrekord im freischwebenden Spagat

Scheinbar völlig ohne Anstrengung geht Xena ins Seitenspagat und schwebt so etwa 30 Zentimeter über dem Boden, die Füße links und rechts auf zwei Sitzboxen abgelegt. Dabei strahlt sie - ganz Profi - in die Kamera. Ihr Gesichtsausdruck lässt nicht vermuten, dass ihre Sitzhaltung auch nur im entferntesten unbequem ist. Xena lächelt fröhlich und bringt ihre Arme und Hände medienwirksam in Kampfposition.



Kampfsport statt Ponyhof

Schnell wird klar, dass die 13-jährige Gymnasiastin anders tickt als viele Mädchen in ihrem Alter: Statt Barbie-Puppen und Ponyhof stehen bei Xena Taekwondo und Thaiboxen auf der Tagesordnung. "Schon von klein auf haben wir Xena mitgenommen zum Kampfsport", erzählt Xenas Vater Jürgen Britzius, der in der Szene auch kein Unbekannter ist und den Meistergrad "6 Dan" im Teakwondo und den "13 Kahn" im Thaiboxen hat. Im benachbarten Longen betreiben Xenas Eltern eine Kampfsportschule. Hier arbeitet die 13-Jährige mit den kupferfarbenen Haaren nicht nur an ihren eigenen Fähigkeiten, sondern trainiert auch die kleinsten Sportler: "Die Kleinen hören viel mehr zu als die größeren Kinder und versuchen es nachzumachen", erzählt die junge Teakwondo-Trainerin.

Freundin entdeckt Weltrekord

"Eine Freundin von Xena hat in einem Buch einen Weltrekord im Spagat gesehen und sie darauf aufmerksam gemacht", erzählt Xenas Mutter Sylvia. "Wir haben das dann gleich ausprobiert. Ich hatte das ja auch schon vorher gemacht, aber ich wusste nicht, dass es da einen Weltrekord gibt", erzählt die selbstbewusste 13-Jährige. Sie habe es dann probiert und auf Anhieb den Weltrekord geschafft, so die quirlige Kampfsportlerin weiter. "Dann kam sie nach Hause und erzählte uns, sie hätte den Weltrekord geknackt. Das haben wir erst gar nicht glauben können", erinnert sich Xenas stolzer Papa. Beim nächten Training hat Xena ihren Eltern aber sofort gezeigt, dass sie es kann. Erneut schafft sie den freischwebenden Spagat länger, als der bis dahin bestehende Weltrekord.



Deutsche Meisterin im Kickboxen

"Wir haben Xena nie gedrängt, dass sie Kampfsport macht", sagt Jürgen Britzius, der sehr stolz auf das talentierte Töchterchen ist. Bereits im Alter von zwei Jahren eifert Klein-Xena ihren Eltern nach und beginnt mit Teakwondo. Besonders angetan hat es dem munteren Rotschopf der Spagat, eine der wichtigsten Dehnübungen im Kampfsport. Auch im Kampftraining zeigt sich, wer gut dehnbar ist, ist ganz klar im Vorteil. Im Teakwondo erhält man drei Punkte für Kopftreffer und nur zwei für Treffer auf den Bauch. Xena hat bereits mehrfach Podiumsplätze bei deutschen Meisterschaften im Teakwondo erreicht. Im Kickboxen ist die quirlige Siebtklässlerin aktuell Deutsche Meisterin. Dieses Jahr will sie auch den Titel im Teakwondo holen. Dort geht sie erstmals in der Klasse der 13- bis 17-Jährigen an den Start.



Mama Sylvia zittert mit

Und wenn Xena mal nicht in der Kampf-Arena steht oder es sich beim Spagat bequem macht, dann geht sie mit Nachbarshund Lizziespazieren. Die Familie Britzius hält fest zusammen. Hier lebt und liebt jeder den Kampfsport. Beim Weltrekord hatte Mama Sylvia Britzius dennoch Bauchschmerzen: "Jedes Mal, wenn sie im Spagat sitzt, zittere ich mit. Und beim Rekordversuch habe ich auch mitgefiebert, dass alles gut geht." Lange still sitzen ist nichts für Xena. Sie ist lieber in Kampfmontur in der Trainingshalle. Und vielleicht knackt der Rotschopf von der Mosel demnächst einen weiteren Weltrekord. Einer reizt sie momentan besonders: Die meisten Tritte in einer Minute. Der aktuelle Rekord liegt bei 212.

Weltrekord-Buch

Der erfolgreiche Rekordversuch wurde nach den Regeln des Rekordinstitut für Deutschland (RID) vor Zeugen in der Kampfsportschule Phönix in Longen abgenommen. Das RID ist Herausgeber von "Weltrekorde made in Germany, Österreich, Schweiz", dem Buch der deutschen Weltrekorde. Der Rekord wurde nach einer Prüfung durch das Rekordinstitut in das Buch "Weltrekorde Made in Germany, Österreich, Schweiz" aufgenommen (ISBN-10: 3845820314, ISBN-13: 978-3845820316). Das Rekord-Buch ist im Handel erhältlich.





FIS