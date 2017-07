10 Jahre NABU – Natur- und Tierschutz in der Region Trier

Der Lebenslauf zu sich selbst

Ellscheid. Sie ist Diplom-Lauftherapeutin und rief den GesundLand-Lauf ins Leben, sie organisiert zudem den Maare-Mosel-Lauf. Ihr geht es weniger um Wettkampf und Schnelligkeit als um die heilsamen Wirkungen des Breitensports.Es gibt viele Aufnahmen, die zeigen eine strahlende Inge Umbach beim Zieleinlauf von Marathon- oder anderen Volksläufen. Ausdauernde Bewegung ist für sie ein Lebenselixier. Wer die zierliche Frau sieht, der denkt vielleicht: »Klar, die kann das… aber ich nicht.« Doch die 63-Jährige zeigt auch Untrainierten oder Übergewichtigen, dass Laufen in jedem Alter und bei jedem Fitnessgrad nicht nur möglich ist, sondern sogar zum Vergnügen werden kann. Man muss es nur lernen. Atmen im LauftaktUnd das beginnt buchstäblich Schritt für Schritt, erläutert die Lauftherapeutin, die ihre Laufschule in ihrem Heimatdorf Ellscheid auch so genannt hat. »Anfänger starten in der Regel mit einer Minute… nach zehn Kurswochen laufen sie mühelos eine halbe Stunde.« Das richtige Abrollen des Fußes, die richtigen Bewegungsabläufe, das richtige Atmen – all das vermittelt Inge Umbach. Vor allem aber: die Erfahrung, dass Laufen den Körper und die Seele zugleich in Schwung bringt. Mentale StärkenSie selbst war schon als Kind nicht zu bremsen und lief. »Gehen war mir immer zu nichtssagend«, erzählt sie. Dennoch übte sie später normale Büroberufe aus, die viel Sitzen erforderten: Industriekauffrau und dann selbstständige Bilanzbuchhalterin, berufsbegleitend studierte sie Sozialarbeit. Das Laufen wurde in die Freizeit verbannt. Doch in den 1990er Jahren fiel ihre Entscheidung, das Hobby zum Beruf zu machen und den Beruf zur Nebensache. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Lauftherapeutin und wusste: »Das ist es! Es war ein Risiko und es erforderte Mut, aber es war richtig.« Die mentale Stärke, die für das Durchhalten der üblichen Anfangsprobleme einer Existenzgründung notwendig ist, war durch das Laufen gut trainiert. Lange Distanzen wie etwa Marathons gehören zu ihrem Leben. Das gab ihr schon oft die Gelegenheit zu reisen, etwa nach Hawaii, New York, Südfrankreich oder Rom, wo sie an den jeweiligen großen Läufen teilnahm. Auch die Stadt-Marathonstrecken von Köln, Mainz oder Berlin sind ihr vertraut. Daheim in der Eifel gründete Inge Umbach 1999 ihre Laufschule. »Ich bin an einem der schönsten Flecken der Welt zu Hause.« Behutsamkeit lernenNicht nur Erwachsene gehören zu ihrer Klientel, sondern – im Rahmen der Jugendhilfe an der Mosel – auch viele Kinder und Jugendliche, die sie mit einer Zusatzausbildung in traumazentrierter Pädagogik »raus aus der Dunkelkammer« führt, wie sie es nennt. »Laufen ersetzt keine Psychotherapie oder Medikamente, aber es wirkt gegen Stress, verändert die Sichtweise auf das Leben und lockert Blockaden.« Die körperlichen und geistigen Effekte gehören zusammen: »Sport ist wie eine Meditation, er diszipliniert den Geist.« Um Leistungsdruck geht es Inge Umbach dabei gar nicht: »Als Lauf-Therapeutin muss ich mich in alle hineinversetzen können und auch die Hemmungen verstehen. Und wenn ich mit meinen Gruppenkursen laufe, passe ich mich immer an die Langsamsten an, das gehört zum Berufsethos.« Sie weiß nach einer schweren Unfallverletzung auch, wie es ist, ganz von vorn anfangen zu müssen. Sie selbst läuft – langsam und nicht auf Zeit – pro Woche zwischen sechzig und achtzig Kilometer durch die Vulkaneifel und kundschaftet dabei auch neue geeignete Strecken für ihre Kurse aus. Ihren eigenen Ausgleich findet sie im Garten ihrer Laufoase. Dort entsteht gerade ein Barfußpfad. »So erlebt man die Bewegung als etwas Sinnliches und Behutsames«, schildert Inge Umbach das Besondere daran. In der Laufoase bietet sie auch »Tage der Sinne« für Firmenteams an, die im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements etwas für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit tun wollen. Yoga, Kneipp-Anwendungen und Ernährungstipps gehören dazu. »Laufen öffnet die Tür für einen insgesamt viel gesünderen Alltag, der Körper lechzt dann nicht mehr so sehr nach Zucker«, erläutert sie einen der Vorteile, die es bringt in Schwung zu kommen. Und bald weiß man auch mit Blick auf die zierliche Sportlerin: »Die kann. Ich auch.«Kurse und Volkslauf:www.lernelaufen.de; für Anfänger gibt es Gruppenkurse und Einzelcoachings. Vorab sollte ein medizinischer Check-up gemacht sein. Am 26. August findet der Maare-Mosel-Lauf mit der GesundLand-Strecke statt: www.maaremosellauf.de

