Über ein Dutzend Autos in Trier-Nord aufgebrochen

Bisherigen Ermittlungen zufolge sind 14 Fahrzeuge betroffen, die in den Straßen "An der Feldport", Schönbornstraße, Balthasar-Neumann-Straße, Karl-Grün-Straße und Thyrsusstraße geparkt waren. In allen Fällen schlugen die Täter eine oder mehrere Scheiben ein, um ins Innere der Fahrzeuge zu gelangen. Der oder die Unbekannten hatten es dabei auf elektronisches Zubehör und Sonnenbrillen abgesehen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Taten sowie der gleichen Vorgehensweise geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den Aufbrüchen aus.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden, Telefon 0651/9779-2253 oder -2290 bzw. -0.