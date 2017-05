1.400 Bewerber beim ersten European Jobday

Die Bilanz einige Tage danach spricht jedoch ein eindeutiges Bild: Die Premiere zog auf Anhieb über 1.400 Jobsuchende aus zehn Nationen an. Die Bewerber aus Deutschland, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Rumänien, Polen und Griechenland registrierten sich entweder einige Wochen vor dem Veranstaltungstermin oder am Messetag selbst auf der Plattform, luden Bewerberprofile hoch und stöberten in den eingestellten Stellenausschreibungen. Dabei konnten sie auf einen Pool von 428 Jobofferten zugreifen. Am Tag des Online Job Days begegneten sich schließlich Arbeitgeber und Jobsuchende in der digitalen Welt des Internetportals. Sie schickten sich Nachrichten und Bewerbungsunterlagen zu, unterhielten sich via Textchat oder führten erste Vorstellungsgespräche per Videochat. So erreichten die 49 registrierten Unternehmen aus der Großregion 781 Online-Bewerbungen. Diese mündeten in 206 Interview-Chats zwischen Bewerber und Arbeitgeber.

Innovative Möglichkeit für neue Bewerbergruppen

Das positive Feedback der Arbeitgeber bestärkt die Veranstalter der Arbeitsagentur: "Die Arbeitslosigkeit in der Region ist niedrig. Die Fachkräftenachfrage hingegen hoch. Der European Online Job Day bietet den hiesigen Unternehmen eine innovative Möglichkeit, an neue Bewerbergruppen zu gelangen", so Heribert Wilhelmi, Leiter der Agentur für Arbeit Trier. Darüber hinaus vereine die digitale Karrieremesse mehrere Schritte des Auswahlverfahrens. "Das Hochladen von Stellenangebot und Bewerberprofil, die Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung sowie das erste Vorstellungsgespräch selbst: Das alles gelingt innerhalb weniger Stunden über die Internetplattform", so Wilhelmi. Damit könnten räumliche Grenzen überwunden und Zeit gespart werden.

Klassische Karrieremesse kein Auslaufmodell

Trotz des neuartigen Formats der Online-Veranstaltung, zeigten die diesjährigen European Job Days jedoch auch, dass die klassische Karrieremesse kein Auslaufmodell ist. Am Tag zuvor besuchten rund 600 Jobsuchende und Grenzgänger die Informations- und Weiterbildungsmesse in der Tuchfabrik Trier. An 28 Messeständen erhielten sie Tipps zur Stellensuche und Bewerbung in der Großregion, konnten sich über die soziale Absicherung als Grenzgänger informieren oder bei den EURES-Experten individuell beraten lassen. Ergänzt wurde das Veranstaltungsprogramm durch fünf verschiedene Vorträge. Mit dabei war unter anderem der prominente Spiegel-Online-Kolumnist, Gerhard Winkler, der vor rund 150 Zuhörern erklärte, wie eine Bewerbung auf internationalem Parkett glückt. Den Besuchern boten die European Job Days also ein Rundum-Parket, um in der Großregion beruflich erfolgreich durchzustarten.