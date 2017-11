20 Jahre Christmas Moments

Seit 20 Jahren begeistert diese Show Hunderttausende Besucher zwischen neun und 90 Jahren. Für viele Zuschauer gehört der alljährliche Konzertbesuch schon zur Tradition. "Christmas Moments" bringt Menschen zusammen, schenkt Hoffnung, verbindet und beschert den Besuchern einen besonderen musikalischen Jahresabschluss.

Überraschungen zum Geburtstag

Zum 20. Jubiläum schauen Thomas Schwab und seine Band zurück auf viele besondere und ergreifende Momente. Die Jubiläumstournee bringt zusammen, was war und freut sich auf das, was sein wird: bekannte Gesichter aus 19 Jahren und neue Wegbegleiter – stimmgewaltig, virtuos und berührend. Und natürlich wird es zum Geburtstag einige Überraschungen geben, auf die die Zuschauer schon gespannt sein dürfen.

Vom kleinen Weihnachtskonzert zur beliebten Show

1998 fing alles mit einem kleinen Weihnachtskonzert in der Mosellandhalle Bernkastel-Kues an. Unter dem Titel "Zeit der Stille" fand das erste Weihnachtkonzert statt und war damit der Auftakt eines musikalischen Weihnachtsmärchens. Mittlerweile hat die Bühnenshow des Bernkastel-Kueser Komponisten und Produzenten weit mehr als eine halbe Million Zuschauer in ganz Deutschland begeistert. Nicht erst seit dem Fernsehauftritt in der ARD beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen zählt "Christmas Moments" zu den beliebtesten Weihnachtsshows in Deutschland. Viele bekannte Gesichter waren in den vergangenen 19 Jahren zu Gast auf der "Christmas Moments"-Bühne: Patricia Kelly, Cassandra Steen, Ella Endlich, Liel, Anja Lehmann und viele, viele andere.

Termine und Gewinnspiel



In der Region ist "Christmas Moments" am 30. November in Bernkastel-Kues (ausverkauft), am 3. Dezember in Daun und am 23. Dezember beim großen Tourfinale in der Arena Trier zu erleben. Der WochenSpiegel präsentiert die Shows. Karten gibt es hier. Wir verlosen 5 x 2 Karten für das Finale in der Trierer Arena am Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr. Zum Gewinnspiel geht es hier.