40-Jährige klaut in Schuhladen und wird handgreiflich

Wintersport in der Wolfsschlucht

Prüm. Im Wintersportgebiet Wolfsschlucht ist Schnee garantiert. Falls er nicht von oben kommt, die Beschneiungsanlage ist in Betrieb. Heute ist die Skihütte geöffnet und der Lift ist von 13 bis 17 Uhr in Betrieb. Am Freitag, 20. Januar, läuft der Lift von 13 Uhr bis 18 Uhr (Flutlicht). Samstag ist der Lift von 11 bis 20 Uhr in Betrieb. Ab 17 Uhr ist die Schneebar geöffnet mit Après-Ski-Party. Sonntag läuft der Lift von 10 bis 17 Uhr. So lange der Lift läuft, ist auch die Skihütte geöffnet. Der Ski-Klub Prüm weist darauf hin, dass beim Befahren der Piste auf die Beschneiungsanlage zu achten ist. Rodeln ist bei Liftbetrieb nur im abgegrenzten Bereich bei der Skihütte erlaubt! Skiverleih gibt es nur im Wintersportgebiet "Schwarzer Mann" Info aktuell: www.ski-klub-pruem.de Foto: Ski Club Prüm Im Wintersportgebiet Wolfsschlucht ist Schnee garantiert. Falls er nicht von oben kommt, die Beschneiungsanlage ist in Betrieb. Heute ist die Skihütte geöffnet und der Lift ist von 13 bis 17 Uhr in Betrieb. Am Freitag, 20. Januar, läuft der Lift…