Bagger-Diebe dank Wärmekamera geschnappt

Keldenich. Am Montagabend, 6. November, gegen 21 Uhr beobachtete ein 37-jähriger Jäger aus Kall den Diebstahl eines Baggers in der Nähe eines Aussiedlerhofs bei Keldenich. Von seinem Standort am Waldrand konnte der aufmerksame Jäger mit einer Wärmebildkamera beobachten, dass ein Mann an einem Gebüsch stand und sich offenbar versteckte.