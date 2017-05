ABC-Schützenparty: Sport und Spiel für die Kleinen

Dank aufmerksamem Anwohner: Polizei nimmt Dieb fest

Saarburg. Ein Anwohner hat am 11. Mai gegen 3.30 Uhr einen Dieb dabei erwischt, wie er sich an einem Zigarettenautomaten am Saarburger Pferdemarkt zu schaffen machte. Die Polizi konnte den Mann kurze Zeit später festnehmen. Er soll noch für einen versuchten Einbruch in der gleichen Nacht verantworlich sein.

