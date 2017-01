Ackermann nimmt am Bischofstreffen im Heiligen Land teil

Auf dem Programm stehen Gespräche mit dem Apostolischen Administrator des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, und weiteren Vertretern der katholischen Ortskirchen. Außerdem begegnen die Bischöfe israelischen und palästinensischen Politikern, internationalen Diplomaten sowie Repräsentanten lokaler und internationaler katholischer Hilfswerke, die in Israel und Palästina tätig sind. Auftakt des Treffens am Wochenende sind Pastoralbesuche in verschiedenen Pfarrgemeinden in der Gegend von Bethlehem. Dabei steht das Gebet mit den einheimischen Christen im Mittelpunkt.

Aktuelle Probleme beleuchten

Bei Begegnungen mit christlichen und muslimischen Studierenden und Lehrenden der katholischen Universität Bethlehem erhalten die Bischöfe Eindrücke vom gemeinsamen Studieren, aber auch von den Restriktionen eines Lebens zwischen den Checkpoints. Eine ökumenische Begegnung mit Vertretern der vor Ort arbeitenden Kirchen endet in einem Abendgebet, das anlässlich der weltweiten Gebetswoche für die Einheit der Christen stattfindet. Bei Zusammenkünften mit Vertretern der Zivilgesellschaften in Israel und Palästina werden unter anderem in Hebron und Ost-Jerusalem aktuelle Probleme beleuchtet. Einerseits werden die zum Teil gravierenden Beschneidungen und Einschränkungen des täglichen Lebens für die am jeweiligen Ort lebenden Palästinenser verdeutlicht. Andererseits wird der Zusammenhang dieser Entwicklungen mit den israelischen Siedlungsaktivitäten sowie die Relevanz der dadurch geschaffenen Fakten ("facts on the ground") für die Zukunft eines sicheren und demokratischen israelischen Staates erläutert. Bei den Begegnungen und Besuchen soll geprüft werden, wie beide Seiten Hindernisse auf dem Weg zu einem gerechten Frieden ausräumen können.

Kirche im Heiligen Land stärken

Das Internationale Bischofstreffen verfolgt seit 17 Jahren das Ziel, Christen und Kirchen im Heiligen Land zu stärken und zu ermutigen. Durch die mit dem Treffen bezeugte internationale Solidarität sollen diese als gerechtigkeits- und friedensdienliche gesellschaftliche Größe stärker wahrnehmbar werden. Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsansprache "Urbi et orbi" seinen Friedenswunsch für alle Menschen im Heiligen Land bekräftigt: "Friede den Frauen und Männern des geschätzten Heiligen Landes, das von Gott erwählt und geliebt ist." Er wünschte Israelis und Palästinensern, dass sie "den Mut und die Entschlossenheit haben" mögen, "eine neue Seite der Geschichte zu schreiben, in der Hass und Vergeltung den Platz räumen gegenüber dem Willen, gemeinsam eine Zukunft gegenseitigen Verständnisses und Einklanges zu schaffen". Die Bezeugung und Stärkung dieses Willens durch die lokalen Kirchen sollen als spezifisch christlicher Beitrag zum Gemeinwohl in Israel und Palästina durch das Bischofstreffen unterstrichen und gefördert werden.

Teilnehmer

An der Konferenz werden neben Bischof Dr. Stephan Ackermann folgende Bischöfe teilnehmen: Bischof em. Pierre Bürcher (Rejkjavik, Island); Bischof Oscar Cantú (Las Cruces, USA); Bischof Michel Dubost (Évry, Frankreich); Erzbischof Riccardo Fontana (Arezzo–Cortona–Sansepolcro, Italien); Bischof Lionel Gendron (Saint-Jean–Longueuil, Kanada); Bischof Dr. Felix Gmür (Basel, Schweiz); Weihbischof William Kenney (Birmingham, Großbritannien); Bischof Declan Lang (Clifton, Großbritannien); Bischof William Nolan (Galloway, Schottland) und Erzbischof Joan Vives (Urgell, Spanien) sowie Weihbischof Nicholas Hudson (Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union ComECE). Darüber hinaus werden Repräsentanten der Bischofskonferenzen von Irland und von Südafrika sowie des Rats der Europäischen Bischofskonferenzen CCEE vertreten sein.