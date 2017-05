Ein Wochenende ganz im Zeichen des Weins

Stadt Trier. Ganz im Zeichen des edlen Rebensaftes steht das kommende Wochenende. Unter dem Motto "Weinfrühling an der Saar" präsentieren am 6. und 7. Mai 14 Saarwinzer im Museum der historischen Glockengießerei Mabilon in Saarburg ihre Weine und Sekte. In Trier startet zur gleichen Zeit die neue Veranstaltungsreihe "Wine in the City".