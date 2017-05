Der Wahlkampf geht in die heiße Phase

Kreis Euskirchen. Am 14. Mai ist es soweit: Rund 13,1 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen den neuen NRW-Landtag zu wählen. Knapp 840.000 von ihnen sind Erstwähler. »Sie wollen wir gezielt ansprechen, damit möglichst viele ihr Wahlrecht wahrnehmen«, sagte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 28. April 2017 in NRW wohnen.