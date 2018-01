Angeblicher Gasalarm ruft Feuerwehr auf den Plan

In einem Mehrfamilienhaus hatten besorgte Anwohner die Feuerwehr gerufen, weil sie etwas Verdächtiges gerochen hatten und über Unwohlsein klagten. Die eingetroffene Feuerwehr ging mit Messgeräten in die Wohnung, sie konnten jedoch keine gefährlichen, gesundheitsgefährdenden Stoffe ausmachen. Trotzdem wurde eine Mutter mit ihren beiden Kinder zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Was die Ursache für den Geruch war, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Trier, zwei Rettungswagen sowie der Notarzt.

Fotos: Agentur Siko