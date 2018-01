Attraktive Berufe mit Zukunft

Schülern, die sich beruflich orientieren möchten, Pflegefachkräften mit Interesse an Fort- oder Weiterbildungen sowie Profis aus dem Bildungs- und Personalmarketing bietet der "Tag der Bildung" ein einzigartiges Forum: "Erstmals bündeln wir die Vielfalt der in den Einrichtungen der BBT-Gruppe im Raum Trier angebotenen Bildungsangebote", kündigt Tim Thielen, Leiter des Bildungsinstituts der Barmherzigen Brüder Trier, an. Ob Praktika, Ausbildungs- und duale Studiengänge oder Fort- und Weiterbildungen – in Vorträgen, Workshops und an Infoständen werden nützliche Informationen vermittelt. So präsentieren die Gesundheits- und Krankenpflegeschule sowie die Physiotherapieschule des Brüderkrankenhauses ihre Angebote.

Mit den Seniorenzentren der Barmherzigen Brüder in Trier und Alf sowie den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof sind weitere Einrichtungen der BBT-Gruppe mit von der Partie – von der Alten- über die Heilerziehungspflege bis hin zum Lebensmittelhandwerk reicht das Spektrum der von ihnen angebotenen Ausbildungsberufe.

Ebenfalls beim "Tag der Bildung" greifen Experten Entwicklungen im Bildungssektor auf und diskutieren über Erfahrungen mit dualen Studiengängen in Pflege und Physiotherapie.

Info und Anmeldung

Das komplette Programm des "Tag der Bildung" sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.