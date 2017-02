Zum ersten Mal können sich junge Frauen und Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren in der jungen erfolgreichen Modelagentur Etoile Models vorstellen. Ein Grund, einmal hinter das Gesicht der Agentur zu schauen. WochenSpiegel traf den erfahrenen Diplomdesigner und Stylisten Peter Lehnert.



Ein Platz in der Modewelt

Entspannt und gut gelaunt sitzt der charismatische Unternehmer am Tisch. Peter Lehnert (43) hat seinen Platz gefunden. "Ich habe mich schon immer für Mode interessiert", sagt er. Und das zeigt auch sein Lebensweg: Schon zu Beginn seines Studiums des Modedesigns an der Fachhochschule Trier fand man ihn bei Modeschauen der Hochschule, wo er tatkräftig mithalf. Seine offene Art und der gute Blick über das "Große und Ganze" halfen ihm, sich schnell in der Branche zurechtzufinden. So wundert es nicht, dass ihn beispielsweise das bekannte Label Joop als Designer wünschte. Doch Lehnert spürte, dass er sich in der Selbstständigkeit wohler fühlen würde. Seine bevorzugten Stärken - Styling, Dekoration, Raumdesign und Modeevent - nutzte er, sich 2001 selbstständig zu machen. So organisierte er sieben Jahre lang den "längsten Laufsteg von Cochem". Seit 2013 ist der Designer überdies für die professionelle und gelungene Gestaltung und Umsetzung der Modenschau der Trierer Fashion Days tätig und führt seit 2010 seine eigene erfolgreiche Modelagentur Etoile Models.





Der Hochschule Trier bis heute verbunden

Nicht zuletzt kam ihm bei seinem Weg die sehr gute Ausbildung des Designers und Dozenten der Hochschule Trier Jo Meurer zugute, bei dem er seine Abschlussarbeit verfasste. Jo Meurer ist unter anderem dafür bekannt, dass er vier Mal die Outfits der deutschen Olympioniken designte. Die angesehenen und talentierten Absolventen der Hochschule machen Trier zu einem Modestandort, der sich durchaus mit Städten wie Hamburg messen kann. „Das Gute an der Hochschule ist vor allen Dingen die persönliche Betreuung“, so Lehnert, wodurch die Ausbildung an Qualität gewinnt. Bis heute ist er der renommierten Akademie verbunden und unterstützt sie, zum Beispiel bei Veranstaltungen.

Männer-Anteil steigt

Die Modelagentur existiert seit sechs Jahren und vergrößert sich stetig. Das Besondere ist dabei das persönliche Management und die individuelle Betreuung. So ist es Lehnert wichtig, auch auf die Wünsche und Zielvorstellungen seiner Models einzugehen. Momentan liegt das Verhältnis von Frauen und Männern in der Agentur bei etwa 60 zu 40 Prozent. Der Anteil an Männern ist deutlich gestiegen. "Das liegt auch daran, dass Männer mehr und mehr im Haushalt tätig sind", erklärt Lehnert. Es werden folglich beispielsweise auch vermehrt Werbespots mit Männern bei Haushaltsarbeiten gedreht.

Was erwartet Interessenten am Casting–Tag?

Am Vorstellungstag erwartet die jungen Frauen und Männer zwischen 16 und 25 Jahren ein Gang über den Laufsteg und die Aufnahme von Bildern. "Durch das Foto muss dann etwas rüber kommen", hält Lehnert bei den Erklärungen des Ablaufs fest. Deshalb gibt es auch keine festen Vorgaben, wie ein Model auszusehen hat. Damit ermuntert er jede und jeden, der sich dazu fähig hält, vorbei zu kommen. Welche zukünftigen Models Trier und Umgebung nun zu bieten hat, wird sich zeigen. Lehnert ist jedenfalls schon sehr gespannt: "Es ist wie ein Überraschungsei, auf das ich mich tierisch freue", schließt er mit einem Lächeln.

