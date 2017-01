Aus Trier, für Trier: Aus der FWG wird die UBT

An der politischen Ausrichtung der UBT wird sich nichts ändern. "Wir verstehen uns auch weiterhin als die politische Kraft der bürgerlichen Mitte und sehen unser Wirkungsgebiet ausschließlich in unserer Stadt Trier. Als äußeres Zeichen unseres Alleinstellungsmerkmals tragen wir künftig das 'T' für Trier in unserem Namen", schreibt die UBT in einer Pressemitteilung. "Wir haben diese Umbenennung als notwendig erachtet, da es gerade in der jüngsten Vergangenheit zunehmend zu Irritationen kam, insbesondere in Zeiten vor und während der Wahlen. Wir wurden auf Kandidaten angesprochen, die man uns zuordnete, oder auf Wahläußerungen und auf Plakate. Unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben nur und ausschließlich für Trier zuständig sind, war von Mal zu Mal weniger erkennbar und ging letztlich komplett verloren, weil man uns mit der FWG des Bundes, des Landes und nicht zuletzt von Europa in einen Topf geworfen hat."

UBT nur für Trier zuständig

Genau das wollte der Verein mit der Namensänderung wieder verändern. Jeder, der den Namen UBT liest, sollte sofort wissen, dass der Verein sich ausschließlich für Trier einsetzt. "Wir müssen weder Parteidoktrin beachten, noch Landes oder Bundesvorgaben berücksichtigen. Unser Einsatz gilt nur Trier", so die UBT weiter.