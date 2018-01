Autos rechzeitig vom Moselufer wegfahren

Der Besitzer des Fahrzeugs war nicht erreichbar. Zusammen mit einem Abschleppunternehmen gelang es der Feuerwehr das Fahrzeug aus der Gefahrenzone zu befördern. Die Hochwasserlage könnte sich am Wochenende weiter verschärfen. Die Feuerwehr ruft deshalb alle Autobesitzer dazu auf, Fahrzeuge die an der Mosel oder in der Nähe der Mündungen kleinerer Flüsse in die Mosel, abgestellt sind, rechtzeitig wegzufahren.