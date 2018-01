Babynamen: Mia und Noah sind Spitzenreiter in Trier

Angeblicher Gasalarm ruft Feuerwehr auf den Plan

Stadt Trier. Zu einem angeblichen Gasalarm ist es am 8. Januar gegen 18.40 Uhr in der Dampfschiffstraße in Trier gekommen.In einem Mehrfamilienhaus hatten besorgte Anwohner die Feuerwehr gerufen, weil sie etwas Verdächtiges gerochen hatten und über Unwohlsein klagten. Die eingetroffene Feuerwehr ging mit Messgeräten in die Wohnung, sie konnten jedoch keine gefährlichen,…

