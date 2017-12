Besinnliche Tipps zum dritten Advent

Der Verein "Trierer Muselpratschler" baut am Freitag/Samstag, 15./16. Dezember, seinen Glühweinstand vor der Porta Nigra auf.

Die Trierer Hofmusikanten lassen am Samstag um 17 Uhr die schönsten Weihnachtslieder erklingen. Auch der Nikolaus kommt. Der Erlös geht ans Tierheim Zewen.

Weihnachtsbasar in Ruwer (ab 14 Uhr) mit den "Swinging Santas" (ab 15.30 Uhr): Das gibt es am Sonntag, 17. Dezember, in der Turnhalle. Weihnachtliche Live-Musik steuert auch die Combo des Musikvereins Ruwer-Eitelsbach bei. Außerdem gibt es eine Tombola. Der Eintritt ist frei.

Die AWO Trier-Nord lädt am Samstag, 16. Dezember, um 14 Uhr zur Weihnachtsfeier ins Bürgerhaus ein.

Am 3. Adventswochenende (Samstag 13 bis 21 Uhr und Sonntag 13 bis 19 Uhr) findet rund um das DRK-Gut Avelsbach der Glühweinmarkt statt. Der Erlös dieses adventlichen Events geht an die Allianz Pro Menschlichkeit. Der Eintritt ist frei.

Mit seinem traditionellen Weihnachtskonzert beschließt das Ensemble Contrapunto (Trier/Konz) seine Konzertreihe am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr in der Liebfrauen-Basilika. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten. Infos gibt es hier.

Am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr, laden die Dommusik Trier und die Grundschule am Dom zur sechsten Trierer Kinderweihnacht ein. Der Eintritt zum Krippenspiel mit traditionellen und neuen Advents- und Weihnachtsliedern, das zum ersten Mal im Trierer Dom stattfindet, ist frei. Es gibt eine Türkollekte.

"O nata lux" – "Oh, Licht, vom Licht geboren" ist der Titel des Konzerts am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr in der Basilika St. Matthias. Das Trierer Vokalensemble ConSonus singt unter der Leitung von Jutta Thommes Chormusik zu Advent und Weihnachten. Orgelstücke und -improvisationen, gespielt von Dr. Ralph Hansen, ergänzen die Chorwerke. Der Eintritt ist frei.

Der Musikverein Pallien lädt am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr zum Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Simon und Juda in der Palliener Straße ein. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, findet das "Offene Singen" in der St. Andreas Kirche in Tarforst statt. Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus dem Glühwein- und Plätzchenverkauf ist für die Renovierung der Tarforster Kirche und des Pfarrheims bestimmt.

In die Kapelle auf dem Markusberg lädt der Quartettverein Markusberg zu seinem weihnachtlichen Konzert am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr ein. Gastsängerin: Lisa Bebelaar (Sopran). Eintritt frei.

Am Sonntag, 17. Dezember, erklingen Werke alter Meister für Blockflöte und Orgel mit Elisabeth Kretschmann (Blockflöte) und Volker Krebs (Orgel) bei der musikalisch gestalteten Abendmesse in St. Paulin. Die Einstimmung auf den Gottesdienst (18.30 Uhr) beginnt um 18.15 Uhr.

Der Musikverein "Frohe Klänge" Sirzenich lädt mit den Freunden und Förderern der Basilika St. Paulin am Donnerstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr, zum weihnachtlichen Benefizkonzert "Lieder & Lyrik" in die Basilika St. Paulin ein. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Christmas Moments

Seit 20 Jahren verbindet "Christmas Moments" traditionelle deutsche Weihnachtslieder, internationale Weihnachtsklassiker, Pop und Gospel zu einem musikalischen Weihnachtsmärchen. Die Show ist am Samstag, 23. Dezember, um 20 Uhr beim großen Tourfinale in der Arena Trier zu erleben. Karten gibt es unter Telefon 0651/7165

