Bistum stellt neuen Entwurf mit 35 XXL-Pfarreien vor

Eintracht empfängt TuS Koblenz zum Pokal-Kracher

Stadt Trier. Am Mittwochabend, 22. November, um 18.30 Uhr kommt es im Moselstadion im Viertelfinale des Bitburger Rheinlandpokals zur Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz. Auch wenn der Regionalligist vom Deutschen Eck auf dem Papier die Favoritenrolle innehat, will der SVE vor heimischen Publikum unbedingt die Final-Niederlage aus dem Mai (1:2) wiedergutmachen. Wirft man einen Blick auf die sportlichen Vorzeichen, so stehen die Chancen der Elf von Trainer Daniel Paulus dafür auch gar nicht so schlecht.