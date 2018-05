Brigitte Bordeaux: Kulinarischer Abend mit Wein und Theater

Hannelore Hoger liest in der Kirche

Zettingen. Die Schauspielerin Hannelore Hoger liest am Sonntag, 3. Juni, 16 Uhr, in der Zettinger Kirche aus ihrem Buch "Ohne Liebe trauern die Sterne". Karten gibt es in der Buchhandlung Walgenbach in Kaisersesch. Die für die Lesung im Rahmen der 750-Jahr-Feier reservierten Karten haben weiter ihre Gültigkeit und können in der Buchhandlung Walgenbach bis zum 28. Mai abgeholt werden. Sie sind auf den…

weiterlesen