Chormeile: Innenstadt wird zur musikalischen Freiluft-Bühne

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1.000 Sängern, die an elf verschiedenen Stationen in der Trierer Innenstadt ihr Repertoire darbieten und zum Mitsingen animieren. Neben Chören mit langer Tradition kommen Freizeitgruppen, sangesfreudige Kinder-, Jugend- und Seniorenformationen, Liedertafeln und viele weitere Gesangsvereinigungen aller Altersklassen und Stilrichtungen zu Gehör. Ganz gleich, ob man seinen Lieblingschor durch die Innenstadt begleiten oder sich durch seinen persönlichen musikalischen Geschmack leiten lassen möchte: An den insgesamt elf Haltepunkten, an denen die Teilnehmer der 10. Trierer Chormeile auftreten, erwartet die Zuhörer eine gesangliche Vielfalt, die es an nichts fehlen lässt. Die musikalische Bandbreite reicht vom klassischen Liedgut über Gospel, Shanty, Musical und Operette bis zu Pop, Rock, Blues und Jazz.

Abschluss-Singen ist Höhepunkt

Der Tag voller Musik beginnt bereits um 11 Uhr. Höhepunkte des Jubiläumstages sind um 14.30 Uhr das gemeinsame offene Singen für die Freunde des Gesangs, und um 18 Uhr das große Abschluss-Singen für alle Chöre und Nicht-Chormitglieder, jeweils auf dem Kornmarkt. Wer sich nicht an der bunten Palette der Sangeskunst satt hören kann, der sollte sich auch den 30. April vormerken. An diesem Sonntag präsentieren sich die Chöre aus Triers Partnerstadt 's-Hertogenbosch mit einem erneuten Auftritt im Herzen der Stadt, an der alten Zeder auf dem Kornmarkt.

Flyer und Veranstalter

Veranstaltet wird die Chormeile von der City-Initiative Trier, der Gesellschaft Herzogenbusch-Trier, dem Kreis-Chorverband Trier-Stadt, der Trier Tourismus und Marketing GmbH sowie der Stadt Trier. Die einzelnen Stationen, die teilnehmenden Chöre sowie deren Auftrittszeiten und -orte finden sich in einem Flyer, der in den Mitgliedsbetrieben der CIT ausliegt oder im Internet einzusehen ist.