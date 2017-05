Christian Dietz: Das gefühlte Bild

Dass der Kunstsinn schulbar sein kann und Techniken erlernbar, ist eine Tatsache. Doch ein gewisses Talent sollte einem Künstler schon gegeben sein. Wie bei Christian Dietz. Er hat seine Begabung entdeckt, Gefühle in Bilder umsetzen zu können. Zu Beginn seiner Künstlerlaufbahn nahm ihn eine Freundin bei der Hand und wies ihn in diverse Kunsttechniken ein. Sie war Dietz eine Art unterstützende Mentorin. Picasso sagte schon: "Lerne die Regeln wie ein Profi und breche sie wie ein Künstler." Heute hat der Kunstschaffende seinen eigenen Stil gefunden: die Variation, die Abwechslung. Zurzeit malt er vorzugsweise abstrakt. "Jedes Bild ist ein neues Territorium. Auf eine bestimmte Gestaltungsweise möchte ich mich nicht festlegen", sagt Dietz, "ob Acryl, Öl, Filzstifte, ob auf Karton, Leinwand, Glas oder auch digital. Für neue Ideen bin ich stets offen."

Künstlerisch statt künstlich

Abstrakte Kunst lebt vom ständigen Austausch mit der Realität. Erwartungen werden teils gebrochen, in Farben wird gedacht. "Nicht ganz zufällig entstehen die Bilder, sie entwickeln sich zusätzlich aus dem Prozess des Malens heraus und haben meist ein Gefühl oder einen Gedankengang als Grundlage", so der gelernte Industriekaufmann. Auf Titel seiner Werke verzichtet Dietz häufig, "weil ich oft mehr spüre als Worte aussagen könnten." Somit werde der Betrachter auch nicht in eine bestimmte Richtung gelenkt und kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. In die Bilder eintauchen. Reflexiv. Das ganz persönliche Empfinden darin wiederentdecken. Manchmal sind es die eindrücklichen, vielschichtigen Erfahrungen der eigenen Identifikation, die faszinieren.

Die Sprache der Wahrhaftigkeit

Vor noch gar nicht so langer Zeit zog Christian Dietz mit seiner Frau auf den Petrisberg. "Ich finde die Gegend sehr inspirierend; es ist der Ort des Lebens hier über der Stadt", schwärmt der Wahltrierer. Im Garten steht ein kleines Holzhäuschen mit Kaminofen, das regelrecht zu künstlerischen Tätigkeiten einlädt. "Dorthin ziehe ich mich gerne zurück, um ganz ungestört der Malerei nachgehen zu können, sofern ich nicht gerade digital zeichne", erzählt Dietz und lächelt, "zu oft vergesse ich dann die Zeit." In den Arbeiten steckt eine Menge seiner Persönlichkeit. Das lässt die Werke wahrhaftig erscheinen. Kraft, Liebe oder Freude sind eben nicht nur Buchstabenaneinanderreihungen.

Abstrakte Motive mit Bezug zur Wirklichkeit

Ein schwarzes Loch in Richtung Ausweglosigkeit oder ein Licht am Ende des Tunnels? Die Gemüter streiten häufig über die Frage der Wahrnehmung. Je nach individueller Stimmungslage wirkt die abstrakte Kunst auf den Betrachter. Im stetigen Wechselspiel zur Wirklichkeit. Eine aufrichtige Choreographie der Gedanken berührt auf einer tieferen Ebene.

Weitere Informationen und eine kleine Bilderauswahl zu Christian Dietz gibt es hier. Bei weiteren Fragen steht der Künstler gerne per E-Mail zur Verfügung: creating.successquality@gmx.com

RP, Fotos: Pick/Christian Dietz (Künstlerfoto)