Da war die Hölle los!

Stadt Trier. Zum aktuellen Sessions- Auftakt war bei der Karnevals- und Theatergesellschaft Trier-Süd im wahrsten Sinne die Hölle los! In der anlässlich umgestalteten Festhalle der Narren, der „Hölle am Bach“, knisterte das Feuer sowohl bei spektakulären Tänzen der Jugendgarde, bezauberndem Ge-sang und scharfem Humor aus der Bütt. Applaus ernteten zudem die Trierer Hofmusikanten und das diesjährige Prinzenpaar der Stadt Trier, das anlässlich der ersten Sitzung in diesem Jahr samt Hofstaat die Gäste begrüßte. Weitere Impressionen in der Bildergalerie. NR/Fotos: ReiprichZum aktuellen Sessions- Auftakt war bei der Karnevals- und Theatergesellschaft Trier-Süd im wahrsten Sinne die Hölle los! In der anlässlich umgestalteten Festhalle der Narren, der „Hölle am Bach“, knisterte das Feuer sowohl bei spektakulären Tänzen…

weiterlesen